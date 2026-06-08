Árbitro colombiano estará presente en la inauguración del Mundial en el VAR

Faltan pocos días para que se lleve a cabo el partido de inauguración que dará inicio a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como protagonistas a México y Sudáfrica en el estadio Azteca en Ciudad de México. Pero que también tendrá representación colombiana por partida triple.

No solo estarán Shakira y J Balvin como partido del show de inauguración de esta edición del Mundial, sino que, a través de un comunicado, FIFA confirmó la terna arbitral de este encuentro en donde apareció el nombre del árbitro Nicolás Gallo como parte del VAR, conocido por sus actuaciones polémica en la Liga BetPlay.

Al lado de Gallo, los árbitros colombianos que estarán son Alexander Guzmán y Andrés Rojas, que llegan con la responsabilidad de dirigir grandes partidos de suma importancia de esta competencia.

Trofeo del Mundial 2026 // Foto: AFP

Árbitros del partido México vs. Sudáfrica en la inauguración

Wilton Sampaio (Brasil) | Árbitro central

| Árbitro central Bruno Pires (Brasil) | Asistente 1

| Asistente 1 Bruno Boschilia (Brasil) | Asistente 2

| Asistente 2 Juan Gabriel Benítez (Paraguay) | Cuarto árbitro

| Cuarto árbitro Eduardo Cardozo (Paraguay) | Árbitro asistente de reserva

Equipo VAR



Nicolás Gallo (Colombia) | VAR

| VAR Juan Lara (Chile) | Asistente VAR

| Asistente VAR Jérôme Brisard (Francia) | Apoyo VAR

¿Quién es Nicolás Gallo, el colombiano que estará en México vs. Sudáfrica?

Oriundo de Ibagué, Tolima, el árbitro de 39 años ha sumado una amplia experiencia internacional y siendo importante en la Liga BetPlay en diversos duelos de gran categoría. Debutó en 2011 en la primera división del fútbol colombiano y este será su segundo Mundial, pues estuvo en Qatar 2022 como parte del equipo del VAR.



También ha estado presente en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, así como en Eliminatorias Sudamericanas, además de otros torneos en donde ha dirigido duelos de suma importancia.