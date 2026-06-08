El contundente mensaje de James Rodríguez a días del inicio del Mundial 2026

La Selección Colombia ya terminó su fase de preparación rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio. En su último amistoso, la Tricolor venció 2-0 a la también clasificada Jordania.

Jhon Arias se encargó de marcar el doblete y uno de sus goles vino de una asistencia de James Rodríguez, quien jugó de titular y con la banda de capitán. Justamente, luego de este partido, publicó un corto, pero contundente mensaje a toda la hinchada de Colombia.

Vía redes sociales, James compartió una serie de fotos del encuentro junto con un texto: “Seguiremos mejorando para lo que viene. Todos juntos”, escribió el 10.

Este mensaje rápidamente logró más de 190.000 me gusta y más de 3.000 comentarios en Instagram. Esto sucede luego de la polémica en la que se vio involucrado James durante la entrega del pabellón nacional en Catam, Bogotá, previo al vuelo del equipo hacia EEUU.



Y es que no fue el único en enviar un mensaje de este tipo. Otros jugadores como Richard Ríos, Jhon Arias, Davinson Sánchez, entre otros, publicaron: “Todos juntos” en sus perfiles.

¿Cuándo es el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

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Ahora, la Selección Colombia viajará a Guadalajara, en México, donde estará durante toda la primera fase de la Copa del Mundo. El primer partido mundialista para los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo será el próximo 17 de junio.

Se enfrentará primero a la selección de Uzbekistán, luego a República Democrática del Congo y, por último, a una de las favoritas de los hinchas: Portugal; todos por el Grupo K.

Según aclaró Lorenzo, todos los jugadores convocados se encuentran en buen estado y siguen en preparación para el inicio del torneo más importante. Sin embargo, dijo que, aquellos que tienen alguna molestia, siguen en recuperación, pero sin ninguna alerta.