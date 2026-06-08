En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
La Ola Blu
Volcán Puracé
Terremoto en Filipinas
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO en Colombia la inauguración del Mundial 2026?

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO en Colombia la inauguración del Mundial 2026?

Estados Unidos, México y Canadá tienen todo listo para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA. Esta edición reunirá a 48 países en torno al fútbol.

Copa Mundial de la FIFA
Copa Mundial de la FIFA //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 8 de jun, 2026

Todo listo para que comience mes y medio lleno de fútbol en todo el mundo, en especial en los 48 países que participarán en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá para definir quién le quitará la corona a Argentina, o si la albiceleste repetirá el título.

Si bien el debut de la Selección Colombia será el 17 de junio en Ciudad de México, la competencia arrancará día antes con México y Sudáfrica como protagonistas en el estadio Azteca. Por eso, conozca cuándo, a qué hora y dónde ver la inaguración oficial del Mundial 2026.

Trofeo Copa Mundial de la FIFA 2026
Trofeo Copa Mundial de la FIFA 2026
Foto: AFP

¿Cuándo y a qué hora ver la inauguración del Mundial 2026?

El inicio de la ceremonia en Ciudad de México se tiene previsto para este jueves, 12 de junio, a partir de las 12:30 de la tarde(hora colombiana), la cual se espera tenga una duración aproximada de dos horas y a las 2:00 de la tarde comenzará el primer partido del Mundial entre México y Sudáfrica en el Azteca.

Es importante que en el show estará como parte de los protagonista la colombiana Shakira, quien interpretará el sencillo "Dai Dai", pero otro colombiano será J Balvin, que estará acompañado de artistas como Los Ángeles Azules, Belinda, Maná, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla.

Dónde ver EN VIVO y online la inauguración del Mundial 2026

Habrá tres opciones para disfrutar EN VIVO, online y gratis de la inauguración del Mundial 2026. Estas son las tres opciones:

  • Blu Radio: el equipo de Blog Deportivo, a través de YouTube y la señal 89.9 FM, tendrá todas las emociones de este duelo y show EN VIVO.
  • Ditu: la plataforma de streaming de Caracol tendrá toda la cobertura en vivo de este evento.
  • Caracol TV: el equipo del Gol Caracol, liderado por Javier Hernández Bonnet, tendrá toda la cobertura de este evento.
Trofeo del Mundial 2026
Mundial de la FIFA //
Foto: AFP

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026

Copa Mundial de la FIFA

en vivo

Señal en vivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad