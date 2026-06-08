¿Cuándo y dónde ver EN VIVO en Colombia la inauguración del Mundial 2026?

Todo listo para que comience mes y medio lleno de fútbol en todo el mundo, en especial en los 48 países que participarán en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá para definir quién le quitará la corona a Argentina, o si la albiceleste repetirá el título.

Si bien el debut de la Selección Colombia será el 17 de junio en Ciudad de México, la competencia arrancará día antes con México y Sudáfrica como protagonistas en el estadio Azteca. Por eso, conozca cuándo, a qué hora y dónde ver la inaguración oficial del Mundial 2026.

Trofeo Copa Mundial de la FIFA 2026 Foto: AFP

¿Cuándo y a qué hora ver la inauguración del Mundial 2026?

El inicio de la ceremonia en Ciudad de México se tiene previsto para este jueves, 12 de junio, a partir de las 12:30 de la tarde(hora colombiana), la cual se espera tenga una duración aproximada de dos horas y a las 2:00 de la tarde comenzará el primer partido del Mundial entre México y Sudáfrica en el Azteca.

Es importante que en el show estará como parte de los protagonista la colombiana Shakira, quien interpretará el sencillo "Dai Dai", pero otro colombiano será J Balvin, que estará acompañado de artistas como Los Ángeles Azules, Belinda, Maná, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla.



Dónde ver EN VIVO y online la inauguración del Mundial 2026

Habrá tres opciones para disfrutar EN VIVO, online y gratis de la inauguración del Mundial 2026. Estas son las tres opciones:



Blu Radio : el equipo de Blog Deportivo, a través de YouTube y la señal 89.9 FM, tendrá todas las emociones de este duelo y show EN VIVO.

: el equipo de Blog Deportivo, a través de YouTube y la señal 89.9 FM, tendrá todas las emociones de este duelo y show EN VIVO. Ditu: la plataforma de streaming de Caracol tendrá toda la cobertura en vivo de este evento.

la plataforma de streaming de Caracol tendrá toda la cobertura en vivo de este evento. Caracol TV: el equipo del Gol Caracol, liderado por Javier Hernández Bonnet, tendrá toda la cobertura de este evento.