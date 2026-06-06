James Rodríguez le respondió a Antonella Petro tras polémica: “La próxima me hablas más fuerte”

Recientemente, James Rodríguez y Antonella Petro, hija de Gustavo Petro, han generado polémica debido a la actitud del '10' de la Selección Colombia durante la entrega de la bandera, en el acto protocolario previo al despegue de la escuadra cafetera hacia la Copa Mundial 2026.

Ante el presunto rechazo de James a la solicitud de Antonella Petro para tomarse una foto juntos, gran parte de los colombianos criticó la actitud del volante, quien aparentemente no respondió a la petición de la joven.

Sin embargo, tras la fuerte polémica en redes sociales, Antonella compartió un emotivo mensaje por medio de sus plataformas digitales dirigido a la Selección Colombia y especialmente a su capitán, James Rodríguez. En el video, la joven de 17 años habló de su pasión por el fútbol y envió un mensaje de unión en torno a la escuadra cafetera.

Antonella Petro habló sobre James Rodríguez tras la polémica

Antonella no solo se presentó como jugadora de fútbol, sino también como la “fan número uno” de la Selección Colombia y afirmó que el equipo ha sido una parte fundamental de su vida. Además, recordó con nostalgia el gol de volea de James ante Uruguay en el Mundial de 2014. “Nunca lo olvidaré”, afirmó, al revelar que durante su infancia le escribía cartas al '10' de la Selección.

La hija de Gustavo Petro también aseguró que James es uno de sus grandes referentes dentro del campo de juego: “Eres mi ídolo, mi referente… cuando vi que te acercabas los ojos se me iluminaron… aunque no apareciera por fuera, sí colapsé un poco”.

Finalmente, mostró con orgullo una camiseta de la Selección Colombia firmada por todos los jugadores, la misma que fue obsequiada a ella y a su padre. Más allá de su admiración personal, el mensaje de Antonella tenía un tono de unidad de cara al Mundial que está cerca de comenzar. “A nuestra Selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país”, agregó.

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James Rodríguez le respondió a Antonella Petro

Este sábado 6 de junio, Antonella Petro reveló un mensaje de James Rodríguez que aclararía la polémica y la actitud del astro colombiano con la hija del presidente.

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De acuerdo con el mensaje, James no solo le ofrecería una fotografía, sino que además le entregaría una camiseta. “¿A dónde te la hago llegar?”, le escribió. Asimismo, el capitán tricolor le agradeció por el apoyo tanto para él como para todos los jugadores de la Selección Colombia.

De igual manera, James señaló que este es un momento para estar unidos por la Selección de cara al Mundial que se disputará entre México, Estados Unidos y Canadá. Además, concluyó con una frase que aclaró lo ocurrido entre ambos: “La próxima me hablas más fuerte, abrazo”.

Con este mensaje, James da a entender que lo ocurrido durante la entrega de la bandera se debió a que no escuchó la solicitud, algo que la misma Antonella había confirmado anteriormente cuando señaló que al verlo “colapsó un poco”.

Próximos partidos de la Selección Colombia en el Mundial

Los dirigidos por Néstor Lorenzo, luego del duelo amistoso ante Costa Rica, en el que vencieron 3-1, ahora se enfrentarán a Jordania el próximo domingo 7 de junio desde las 6:00 de la tarde, siendo este su último compromiso antes del inicio del Mundial.

Por su parte, en la fase de grupos del Mundial, Colombia tendrá su debut ante Uzbekistán el próximo miércoles 17 de junio desde las 9:00 de la noche. Su segundo partido será frente a República Democrática del Congo el 26 de junio a la misma hora. Finalmente, uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos será ante Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, el sábado 27 de junio desde las 6:30 de la tarde.