"En cancha somos un solo país": Antonella Petro tras polémica por video en despedida a la Selección

Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales dirigido a la Selección Colombia y, de manera especial, a su capitán, James Rodríguez. En el video, la joven de 17 años habló con sinceridad sobre su pasión por el fútbol y envió un mensaje de unidad nacional en torno al equipo tricolor.

Antonella se presentó no solo como la “fan número uno” de la Selección, sino también como jugadora de fútbol, deporte que, según afirmó, es parte fundamental de su vida. También reveló ser aficionada de Millonarios en el fútbol colombiano y del Barcelona en Europa.

Con nostalgia, recordó que el primer gol que celebró en su vida fue el de James Rodríguez ante Uruguay en el Mundial de 2014. “Nunca lo olvidaré”, afirmó, al detallar que durante su infancia le escribía cartas al ‘10’, le hacía dibujos y bailaba el “Ras Tas Tas” en su honor.

Sobre su relación con el ídolo colombiano, Antonella destacó un vínculo especial: ambos son zurdos. Relató con emoción lo que sintió al poder estar cerca de su referente: “Eres mi ídolo, mi referente… cuando vi que te acercabas los ojos se me iluminaron… aunque no apareciera por fuera, sí colapsé un poco”.



Además, mostró con orgullo una camiseta de la Federación Colombiana de Fútbol, firmada por los jugadores, que les fue obsequiada tanto a ella como a su padre.

Más allá de su admiración personal, el mensaje de Antonella estuvo centrado en un llamado a la unidad. “A nuestra Selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país”, enfatizó.

También hizo un llamado a respaldar con actitud positiva en redes sociales a todo el plantel, mencionando a figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas y el técnico Néstor Lorenzo.

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Finalmente, expresó su deseo de poder tomarse una foto con el equipo y agradeció a los jugadores por “jugársela por Colombia”, asegurando que el país los esperará con los brazos abiertos a su regreso.