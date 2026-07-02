Portugal vs. España: cuándo es y dónde verlo EN VIVO, gratis y online

Luego del agónica triunfo de Portugal sobre Croacia (2-1) en los 16avos de final del Mundial, los lusos se enfrentarán a la selección de España en la ronda de octavos en lo que, para muchos, podría ser uno de los mejores partidos de lo que va hasta la fecha en toda la competencia.

No es la primera vez que ambas selecciones se enfrentan a una fase decisiva en un torneo oficial, de hecho, la más reciente fue hace tan solo un año en la gran final de la UEFA Nations League en donde los lusos se coronaron campeones desde los once pasos; duelo que fue marcado por el choque de la experiencia de Ronaldo y la juventud de Lamine Yamal.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver Portugal vs. España por el Mundial?

El choque de ibéricos se llevará a cabo el próximo lunes, 6 de julio, a las 2:00 de la tarde (hora colombiana). Los hinchas podrán vivir este duelo EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que traerá todas las emociones de este compromiso internacional.

Portugal vs. España // Foto: AFP

Un choque inédito con aire de final

La selección dirigida por el español Roberto Martínez continúa así su camino en el Mundial tras una fase de grupos en la que se clasificó como segunda, por detrás de Colombia.



Ambas selecciones analizaron este choque con tranquilidad y aseguraron que "se conocen bien" para saber que "será un duelo complicado", por ende, serán los mínimos detalles los que determinen cuál de las dos selecciones alcanzará los cuartos de final.

España y Portugal, que serán, junto a Marruecos, sedes principales del siguiente Mundial, en 2030, se enfrentarán en Dallas el 6 de julio por un puesto en los cuartos de final.