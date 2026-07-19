Tragedia en España tras el título del Mundial: un muerto por el derrumbe de una fuente

Una persona resultó muerta y otra más herida tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo de la ciudad de Salamanca, en el centro de España, durante las celebraciones por el Mundial que ganó la selección española por 1-0 ante Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York.

Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el suceso se produjo poco después de la medianoche, cuando la sala de operaciones recibió varias llamadas alertando del colapso de la fuente sobre algunas de las personas que se encontraban concentradas en el lugar.

El 1-1-2 dio aviso del incidente a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos asistenciales hasta el lugar.

Los servicios sanitarios atendieron a dos personas, que fueron trasladadas al centro de salud de Ciudad Rodrigo. Una de ellas falleció en el centro sanitario, mientras que sobre el estado de la otra persona herida no han trascendido más datos por el momento.



Asimismo, se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para prestar apoyo a los familiares de la persona fallecida.