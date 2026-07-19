Lionel Scaloni deja en duda su continuidad tras perder la final del Mundial 2026 ante España

Lionel Scaloni dejó en el aire su continuidad al frente de la selección argentina tras perder este domingo la final del Mundial 2026 contra España, por 0-1, en el estadio Metlife de East Rutherford.

En medio de la conferencia realizada luego del encuentro, el dirigente expresó que pudieron haber llegado en mejores condiciones a la final, pero las cosas no se dieron como esperaban.

"Podríamos haber llegado en mejores condiciones a esta final y aun así estuvimos a nada. Estoy satisfecho con mis jugadores, espero que la gente también. Dieron todo hasta el final". Explicó que lo conseguido en esta Copa del Mundo también es un triunfo: "Es difícil hacerle entender a la gente que disfrute igual, es muy difícil, que sepamos que es un triunfo también. Espero y deseo que la gente sea consciente de lo que se ha conseguido, de la manera que se ha conseguido, sobre todo.

Asimismo, agradeció a sus jugadores por el desempeño en el Mundial 2026. "Ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, pero a este grupo hay que agradecerle porque han sido unos guerreros", indicó.



Lionel Scaloni deja en duda su continuidad

Aunque tiene contrato vigente hasta diciembre, Lionel Scaloni no aseguró su permanencia como seleccionador de Argentina durante la conferencia de prensa posterior a la final, en la que no pudo contener las lágrimas.

"Con respecto a mí, tengo que hablar con el presidente (de la AFA, Claudio Tapia). Tengo un tiempo para decidir qué quiero hacer. Siento la necesidad también de pensar, porque ya no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Habrá que hablar, al presidente le estoy agradecido",manifestó.

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Además, explicó que para seguir en el camino del futbol con la selección argentina se necesitan muchas cosas si se quiere formar un grupo como el actual.

"Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo con el cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé que iba a llegar hasta aquí. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetear, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar, y me duele, me duele en el alma", añadió llorando antes de abandonar la sala de prensa.