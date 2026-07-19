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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Messi se despidió del Mundial entre lágrimas tras recibir la medalla de subcampeón

Messi se despidió del Mundial entre lágrimas tras recibir la medalla de subcampeón

Lionel Messi protagonizó un emotivo momento al llorar tras recibir la medalla de subcampeón del Mundial 2026 después de la derrota de Argentina ante España.

Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón.
Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón. Foto AFP.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 19 de jul, 2026

La imagen de Lionel Messi recorrió el mundo pocos minutos después de la final del Mundial 2026. El capitán de Argentina no pudo ocultar la emoción y rompió en llanto luego de recibir la medalla de subcampeón y escuchar los cánticos de la hinchada Argentina , luego de la derrota 1-0 frente a España en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

Las cámaras captaron al capitán argentino visiblemente afectado. Messi dejó escapar las lágrimas en una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales y fue compartida por miles de aficionados alrededor del mundo.

La Albiceleste estuvo cerca de retener el título conquistado en Catar 2022, pero terminó cediendo en la prórroga ante una selección española que encontró el gol del triunfo en el tiempo suplementario.

Las lágrimas de despedida de Messi

El llanto del capitán argentino llegó justo después de recibir la medalla de subcampeón y quedarse en el terreno de juego mirando hacia la grada que le cantaba a su figura. La derrota significó el final del sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo con la selección argentina en una final muy disputada frente a España.

Más allá de la derrota, la final también marcó el cierre de una etapa para Lionel Messi. El capitán argentino había anticipado que el Mundial de 2026 sería su última participación en un Mundial, poniendo fin a una trayectoria que lo llevó a disputar seis ediciones del torneo.

Con la medalla de subcampeón al cuello y visiblemente emocionado, el rosarino se despidió del escenario más importante del fútbol. Su imagen entre lágrimas quedó como una de las postales más impactantes del cierre del Mundial y del adiós de una de las mayores leyendas de la historia de este deporte.

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España se proclamó campeona del Mundial 2026 al imponerse 1-0 a Argentina en una final que permaneció igualada durante los 90 minutos reglamentarios.

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