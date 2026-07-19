España rompe una curiosa tradición: por primera vez un técnico completamente calvo gana un Mundial

El título de España en el Mundial 2026 no solo desató celebraciones por la segunda estrella de la Roja. Horas después de la consagración en el MetLife Stadium, las redes sociales comenzaron a difundir una curiosidad relacionada con el seleccionador Luis de la Fuente, que rápidamente se convirtió en tendencia.

Los usuarios destacaron que el técnico español sería el primer entrenador completamente calvo en conquistar una Copa del Mundo, un detalle anecdótico que empezó a multiplicarse en diferentes publicaciones tras el triunfo sobre Argentina.

Aunque se trata de una curiosidad sin impacto deportivo, el dato despertó miles de reacciones y comentarios entre los aficionados, que encontraron un nuevo motivo para hablar del campeonato conseguido por España.

¿Por qué Luis de la Fuente se volvió tendencia tras el Mundial?

La conversación surgió después de que varios internautas compararan a Luis de la Fuente con otros entrenadores campeones del mundo.

En las publicaciones se recordó que Vicente del Bosque, quien condujo a España al título en Sudáfrica 2010, presentaba una marcada pérdida de cabello, pero conservaba pelo en buena parte de la cabeza. Esa diferencia llevó a muchos usuarios a afirmar que De la Fuente sería el primer seleccionador completamente calvo en levantar el trofeo más importante del fútbol.

La comparación rápidamente ganó notoriedad y se viralizó en distintas plataformas digitales, donde el nombre del entrenador español apareció entre las principales tendencias.

Publicidad

España conquistó su segunda Copa del Mundo tras derrotar 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva York-Nueva Jersey.

El único gol del compromiso llegó en la prórroga por intermedio de Ferran Torres, suficiente para que el conjunto español levantara nuevamente el trofeo mundialista, 16 años después del conseguido en Sudáfrica 2010.

Mientras los jugadores celebraban una nueva estrella para la selección española, las redes sociales encontraron espacio para destacar este llamativo dato sobre Luis de la Fuente, una anécdota que acompañó la histórica conquista y que terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados tras el cierre del Mundial 2026.