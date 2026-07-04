Video: el desplante de Mbappé contra el arquero Orlando Gilll tras el Francia vs. Paraguay

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 dejó una de las imágenes para la polémica. Más allá de la victoria sufrida de los galos por 1-0 sobre Paraguay, el foco también quedó puesto en el gesto de Kylian Mbappé hacia el arquero Gill una tras el final del partido.

El encuentro, disputado en Filadelfia, Estados Unidos, se definió con un único gol del delantero francés. Mbappé convirtió de penal al minuto 70 del segundo tiempo, luego de una falta dentro del área sobre Désiré Doué, y selló el paso de su selección a la siguiente ronda del campeonato.

Con esa anotación, el atacante alcanzó siete goles en el Mundial 2026 y quedó igualado con Lionel Messi como máximo goleador del torneo.

❌ MBAPPÉ LE NEGÓ EL SALUDO A GILL



🙄Tras el pitazo final, el arquero paraguayo Orlando Gill quiso saludar al delantero francés y Kylian Mbappé prefirió festejarle en la cara y no darle el saludo.#780AM @Megatv_py pic.twitter.com/vPHg4TzWsh — Radio 780 AM (@780AM) July 5, 2026

¿Qué pasó entre Mbappé y Orlando Gill al final del partido?

Tras el pitazo final, Orlando Gill le extendió la mano a Mbappé con la intención de felicitarlo por su paso a la siguiente fase. Sin embargo, en medio de la euforia el delantero francés optó por celebrar la clasificación de Francia y no respondió al gesto del arquero paraguayo.

De acuerdo con las imágenes del encuentro, Mbappé prefirió festejar de cara a la hinchada francesa frente al guardameta y no obvió por completo estrechar la mano a su colega, la escena rápidamente comenzó a generar comentarios en redes sociales.

El episodio llamó la atención porque ambos habían protagonizado un intenso duelo durante el partido, en el que Gill logró contener varias opciones del delantero francés.

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¿Cómo fue el duelo entre Mbappé y Orlando Gill durante el partido?

Aunque Mbappé terminó siendo el héroe de Francia con el gol de la victoria, Orlando Gill fue la gran figura de Paraguay a lo largo del compromiso.

El arquero guaraní solo pudo ser vencido desde el punto penal, luego de la infracción cometida sobre Désiré Doué. Durante el desarrollo del encuentro respondió con varias intervenciones importantes para mantener con vida a su selección.

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Incluso, sobre los minutos finales, Gill protagonizó uns espectacular doble atajada ante Mbappé, evitando que el delantero ampliara la ventaja francesa y manteniendo el marcador con una diferencia mínima hasta el final.

Ese rendimiento convirtió al portero paraguayo en la figura del partido, pese a la eliminación de su selección.