Cristiano Ronaldo confirma triste noticia para muchos amantes del fútbol: "Es casi definitiva"

El portugués Cristiano Ronaldo admitió este sábado haber tenido ofertas para sumarse a un plantel participante en el Mundial de Clubes de la FIFA (14 junio-13 julio), pero las declinó y aseguró que no estará en ese torneo.

"No estaré en el Mundial de Clubes, pero sí que me han contactado", dejó caer CR7 en una conferencia de prensa en Múnich, en la víspera de la final de la Liga de Naciones europea, donde Portugal se mide a España el domingo en el Allianz Arena de Múnich.

¿Se irá Ronaldo del Al Nassr?

A finales de mayo, Cristiano Ronaldo anunció en sus redes sociales el final de su "capítulo" en el Al Nassr saudita, al que se unió a principios de 2023, sin precisar cuál iba a ser el siguiente paso.

El futuro de Cristiano Ronaldo no está claro en el club saudí // Foto: AFP

"He tomado una decisión y es casi definitiva", señaló Cristiano Ronaldo este sábado, sin desvelarla.

"No tiene sentido hablar de otra cosa que no sea la selección, pero sí, algunos equipos me han contactado. Pero no puedes llegar a todos los balones", explicó el jugador de 40 años, sin desvelar la identidad de esos clubes.

El Mundial de Clubes de la FIFA, uno de los proyectos estelares del presidente Gianni Infantino, reúne a 32 equipos en ocho grupos de cuatro y comienza la próxima semana en Estados Unidos.

Publicidad

¿Quién debe ganar el Balón de Oro para Crisitano?

Preguntado sobre quién debe ganar el Balón de Oro a mejor jugador de la temporada, estimó que lo justo sería que fuera para uno de los ganadores con el PSG en la Liga de Campeones.

Dembelé es uno de los candidatos a quedarse con el Balón de Oro en 2025 Foto: AFP

"No puedo decir quién lo merece. En mi opinión, el que lo gane debe estar en un equipo que se llevó trofeos. El ganador del Balón de Oro debería ser del equipo que se ha llevado la Liga de Campeones", estimó el astro luso.

Sin citarlo, Cristiano Ronaldo estaría así tomando partido por Ousmane Dembélé, coronado con el PSG, en lugar del otro favorito, el español Lamine Yamal, que fue semifinalista de la Champions con el Barça.

Publicidad

El propio Cristiano Ronaldo ganó cinco veces el Balón de Oro en su carrera, en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Fueron tres veces menos que su gran rival, el argentino Lionel Messi, que lo logró en ocho ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).