Cuadrado confirmó que su relación con Mourinho es excelente

En charla con Blog Deportivo, el nuevo jugador de la Juventus, Juan Guillermo Cuadrado, habló sobre su paso al conjunto de Turín y de la relación con su ex técnico, el portugués José Mourinho.

Publicidad

Aseguró que el portugués siempre le dio la oportunidad pero es cierto que había mucha competencia por la titularidad. "Yo llegué a un aplantilla que estaba completa, pude estar y no tuve casi minutos. El mister no me ha dicho nada nuevo, cuando supo que regresaba a Italia me dijo que había hecho una gran elección y yo aseguré que esperaba retomar mi nivel en Italia (...) Mourinho siempre me hizo sentir bien, me motivaba y la relación fue buenísima".

El de Necoclí aseguró sentirse feliz por volver a Italia y de sentir el calor de quienes lo quieren. "Italia es mi segunda casa, desde que salí de Colombia, la lengua la cultura, todo se te hace mucho más fácil".

Publicidad

Ante la oportunidad de debutar este viernes con su nuevo club, dijo no saber si será convocado o no y afirmó que eso le compete al técnico que sabrá el momento indicado para su debut.

Publicidad

Así mismo aseguró que ha llegado a un club donde se fueron jugadores importantes como Pirlo y Tevés, pero se mostró confiado en las nuevas incorporaciones para poder pelear los títulos que disputará en esta temporada. “Con la ayuda de Dios vamos a hacer un buen campeonato, tenemos los jugadores, sabemos que es un gran equipo y que podemos día hacerlo ver, esperemos que Dios esté con nosotros".

Sobre su llegada al Chelsea en el mercado de invierno pasado, Cuadrado manifestó que cuando se dio la oportunidad de ir a la Premier League, fue él quien insistó y quien asumió el riesgo de llegar a Inglaterra. También dijo que en un equipo formado siempre será difícil encontrar un espacio y se mostró optimista sobre su futuro en la Juve.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en este audio.