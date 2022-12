Cuestionan a Instagram por prohibir hashtag para fotos de usuarios “con curvas”

María Eugenia Donoso es una mujer ecuatoriana que padeció anorexia y después de superarla, creó la primera agencia de modelos de talla grande en su país.



Donoso estuvo en los micrófonos de Mundo BLU hablando sobre la decisión de Instagram de prohibir el uso del hashtag #Curvy, que quiere decir ‘con curvas’, debido a que la red social manifestó que los contenidos publicados se relacionaban con material pornográfico.



“Cuando mujeres talla plus suben fotos a la red social, se les sancionan las fotos, sin que las imágenes sean necesariamente pornográficas; en cambio, cuando las personas delgadas suben ese tipo de fotos, no se les ordena que se bajen”, afirmó (Lea también: María Eugenia Donoso, de anoréxica a creadora de una agencia de modelos XL ).



La acción produjo polémica en muchas personas de tallas grandes, que se sintieron discriminadas, y cuestionaron que se usen otros tipos de hashtag para publicar material pornográfico que aún no se ha censurado.



Donoso manifestó su visión sobre la perspectiva de las personas con talla plus en la sociedad actual. “Es importante mostrar diversidad corporal, porque los cánones de bellezas son cada vez más estrictos y son los que desencadenan en enfermedades y desórdenes alimenticios”, expresó.