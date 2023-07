Dele Alli reveló desgarradora historia: "Fui abusado a los seis años y vendí drogas"

El fútbol tiene historias de todo tipo, unas mejores que otras; sin embargo, algunas terminan siendo tristes y desgarradoras, como es el caso del jugador inglés Dele Alli, quien, en diálogo con Gary Neville en YouTube confesó su historia de vida.

"Me da miedo hablar de ello, pero es el momento de hacerlo. Una mañana en que tenía que ir a entrenar estaba mirándome en el espejo y pensando en la retirada. A los 24 años, a pesar de que hacía lo que amaba, para mí esto era algo que me rompía el corazón. Era siempre una lucha conmigo mismo en todo", manifestó Dele Alli.

En su entrevista, Dele Alli relató la difícil infancia que tuvo que pasar por culpa de diversas situación, que, según él, "nunca tuvo que vivir". El jugador vivió un infierno por culpa de su madre que sufría de alcoholismo y esto la llevó a olvidarse de su hijo.

Tanto fue el descuido de la madre de Dele Alli, que, a sus seis años, fue víctima de abuso por parte de un amigo de ella. Hecho que causó un trauma al interior del futbolista y a tener episodios de ansiedad y depresión, tanto así que a los siete empezó a fumar y ya a los ochos vendía droga.

"Abusaron de mí a los seis años, me enviaron a África a aprender disciplina. A los siete, empecé a fumar; a los ocho, empecé a traficar con drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las drogas. A los once, me colgaron de un puente, fue un tipo del vecindario de al lado, un hombre", añadió.

Estos hechos han quedado por siempre en la memoria de Dele Alli, que no solo ha tenido que luchas por tener un lugar en el fútbol, sino que con sí mismo, por esta razón se ha visto en declive en su carrera deportiva, pues, según él, la batalla de su vida siempre ha estado al espejo: "Por fuera sonreía, parecía que ganaba la batalla, por dentro la estaba perdiendo. Si conocieras mi vida entenderías esto mejor, un trauma es un trauma y tu cuerpo lo registra en la misma medida", añadió.

No obstante, Dele Alli confesó que si hoy su vida ha tenido trascendencia se debe a la familia que lo adoptó a los doce años, pues desde entonces comenzó a escribir una historia diferente.

