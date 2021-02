Demanda de Messi al periódico El Mundo, por revelar sus honorarios, no tiene futuro: Alfredo Relaño

El periodista español Alfredo Relaño, exdirector del diario As y actualmente presidente honorario de la publicación, habló en Mañanas BLU 10:30 sobre las reacciones que se suscitaron en el ámbito deportivo tras conocerse la astronómica suma de dinero que gana el futbolista Lionel Messi en el Barcelona. Según el comunicador, fracasará la demanda del delantero en contra del periódico El Mundo por hacer la revelación y culpar al jugosísimo contrato de la difícil situación económica del equipo catalán.

"No tiene futuro", aseguró Relaño sobre la acción judicial.

"Es una cierta rabieta que busca fijar la atención en otra cosa, pero la información se ha dado por veraz. Creo que está bien puesta. Ellos hacen la interpretación de que es la ruina del Barcelona. No hace mucho se ha sabido que el equipo estaba en una situación muy precaria económicamente", añadió.

Según Relaño, las dificultades del equipo barcelonés obedecen a razones relacionadas con la pandemia del coronavirus.

"El mal momento en que está el Barcelona tiene que ver con que no puede ir público. Al Barcelona le cuesta como unos 300 millones de euros, que es el 30% de su presupuesto anual. Puede parecer excesivo si lo vemos en detalle, pero no me da la sensación para que se pueda tomar como una injuria ", declaró el comunicador.

"Messi es para Barcelona como la catedral de la Sagrada familia de Gaudí. Es razonable que gane eso", añadió el periodista.

