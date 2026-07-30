Dónde ver EN VIVO y online Santa Fe vs. Caracas HOY por la Copa Sudamericana 2026

Las emociones de la Copa Sudamericana continúan y, tras la eliminación de Independiente Medellín a manos de Vasco da Gama, Independiente Santa Fe quedó como el único representante colombiano en competencia. Este jueves 30 de julio, el conjunto cardenal visita a Caracas por el partido de vuelta de los 'playoff', con la ventaja de 2-0 conseguida en el encuentro de ida.

Aunque el equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto comenzó con derrota su participación en la Liga BetPlay el pasado domingo, mantiene intacta la ilusión de seguir avanzando en el torneo continental. En territorio venezolano, Santa Fe buscará sellar su clasificación a los octavos de final.

Foto: AFP

EN VIVO Santa Fe vs. Caracas: ¿dónde ver el partido online?

El compromiso de vuelta de los 'playoff' de la Copa Sudamericana podrá verse EN VIVO este jueves 30 de julio a través de Disney+, plataforma que transmitirá todas las emociones del encuentro desde Venezuela.

¿A qué hora juega Santa Fe HOY por la Copa Sudamericana?

El balón rodará a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano de Lara, escenario que recibirá el duelo entre Caracas y Santa Fe.



Santa Fe vs. Caracas // Foto: AFP

¿Contra quién juega Santa Fe HOY?

Santa Fe enfrentará a Caracas FC, uno de los clubes más importantes del fútbol venezolano. El conjunto capitalino es el máximo campeón de la liga de ese país, con 12 títulos nacionales, además de varias copas locales. Sin embargo, a nivel internacional no ha logrado el mismo protagonismo que Santa Fe, equipo que conquistó la Copa Sudamericana en 2015 y busca volver a ser protagonista en el certamen.

Posibles alineaciones de Santa Fe vs. Caracas