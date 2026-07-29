Medellín, eliminado de la Copa Sudamericana al caer ante Vasco da Gama en Brasil

Independiente Medellín se despidió de la Copa Sudamericana este miércoles luego de perder 1-0 frente a Vasco da Gama en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro. Un gol de Thiago Mendes a los 85 minutos acabó con la resistencia del conjunto colombiano y le dio la clasificación al equipo brasileño a los octavos de final, donde enfrentará a Olimpia de Paraguay.

El DIM planteó un partido sólido en defensa durante gran parte del compromiso y logró contener el ataque de Vasco en un primer tiempo de pocas emociones. Sin embargo, el equipo brasileño mejoró notablemente su rendimiento en la segunda mitad, especialmente tras los ingresos de Brenner y Adson, quienes aportaron mayor profundidad por las bandas junto al lateral Paulo Henrique.

Precisamente de esa sociedad nació la jugada que definió la serie. Brenner y Adson desbordaron por el costado derecho antes de que Paulo Henrique enviara un pase para Thiago Mendes, quien remató con potencia para vencer al arquero Éder Chaux y desatar la celebración de la afición local, que hasta ese momento veía cercana una definición desde el punto penal.

Medellín enfrentando al Vasco da Gama. X: @Sudamericana

El conjunto antioqueño también generó oportunidades para abrir el marcador. Kevin Mantilla y Jeison Medina inquietaron a la defensa rival, mientras que el propio Medina desperdició la opción más clara del Medellín al conectar un cabezazo dentro del área que terminó desviado. Antes del gol definitivo, Vasco también reclamó un penalti, pero el VAR desestimó la acción.



En los minutos finales, Independiente Medellín adelantó sus líneas en busca del empate que mantuviera viva la ilusión de avanzar, pero la presión no fue suficiente para evitar la derrota.

Con este resultado, el equipo paisa quedó eliminado de la Copa Sudamericana, mientras que Vasco da Gama selló su clasificación a los octavos de final y además puso fin a una racha de cinco partidos consecutivos sin ganar, contando todas las competiciones.

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