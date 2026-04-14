¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO Millonarios vs. Boston River por Copa Sudamericana?

Tras su derrota en Chile de 2 a 0 frente a O’Higgins, Millonarios tendrá una nueva oportunidad para recomponer el camino en la Copa Sudamericana 2026, esta vez frente a su gente, cuando reciba por la segunda fecha de la fase de grupos al cuadro Boston River de Uruguay en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Los dirigidos por Fabián Bustos no han estado en su mejor nivel en los últimos partidos, por lo que conseguir tres puntos ante este equipo será crucial para sus objetivos de la temporada y, por supuesto, no quedarse tan rápido sin opciones en la competencia internacional, un escenario que en los últimos años ha sido esquivo para los albiazules.

Millonarios vs. Boston River // Fotos: X @MillosFCoficial y @bostonriver

Millonarios vs. Boston River: ¿dónde ver EN VIVO y gratis?

El partido de Millonarios y Boston River se podrá seguir EN VIVO, online y gratis de la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio. A través del canal de YouTube, este equipo de expertos tendrá la narración y análisis de este compromiso internacional.

Por otro lado, DirecTV Sports será el canal autorizado para seguir EN VIVO la transmisión de este duelo correspondiente a la fecha 2 de la Copa Sudamericana.



¿A qué hora juega Millonarios mañana vs. Boston River en Copa Sudamericana?

Los hinchas embajadores tendrán que trasnochar para disfrutar de este duelo continental, ya sea en el estadio El Campín o desde sus casas, pues el partido quedó programado para las 9:00 de la noche (hora colombiana) con el objetivo de cumplir los horarios internacionales de televisión.



Posibles alineaciones Millonarios vs. Boston River