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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Millonarios empieza con pie izquierdo la Copa Sudamericana: así fue su derrota vs. O'Higgins

Millonarios empieza con pie izquierdo la Copa Sudamericana: así fue su derrota vs. O'Higgins

Además, el conjunto embajador terminó con un futbolista menos por la expulsión del defensor Jorge Arias en el minuto 67. Su segundo partido será en El Campín.

Millonarios visitando a O'Higgins
Millonarios visitando a O'Higgins
X: @MillosFCoficial
Por: EFE
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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