El "amor" que dejó ir Luis Díaz en Argentina por irse a Portugal en 2019

El 2026 ha sido un año histórico en la carrera del colombiano Luis Díaz, pese que el Bayern Múnich no alcanzó la gran final de la UEFA Champions League en esta temporada. Sin embargo, 'Lucho' sigue recibiendo miles de elogios en todo el mundo por su gran nivel y aporte en los planes del belga Vicent Kompany.

Aunque se conoció información nueva desde Argentina del pasado de 'Lucho', esto cuando aún estaba en las filas del Junior de Barranquilla. De acuerdo con Juan José Buscalia de Blog Deportivo, de Blu Radio, en 2019 el colombiano estuvo a punto de oficializar una relación en Argentina, que, por pocos días, no llegó a buen puerto y terminó migrando a Portugal.

Luis Díaz Foto: EFE

El "amor" que Luis Díaz no pudo concretar en Argentina

Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River Plate, confesó que sí hubo una negociación para concretar el traspaso de 'Lucho' desde el Junior, pero el colombiano dejó ir esta oportunidad y este "amor" que podía nacer en Argentina por una mucho mejor que tocó la puerta al mismo tiempo: FC Porto.

Era verano de 2019 cuando el colombiano ya era una de las grandes figuras por su excelente nivel del cuadro tiburón; ahí tocó la puerta River Plate y el interés de Marcelo Gallardo, que, según D'Onofrio pasó algo: "Luis Díaz le encantaba a Gallardo, no solo por plata, sino porque cuando llaman de Europa, en cualquier momento es difícil. No pudimos. Pero sí, estuvo cerca".



En ese momento la propuesta era cercana de 5 millones de euros, sin embargo, el equipo portugués llegó a ofrecer más y mejores condiciones para el futuro de Díaz, aunque fue criticado en ese momento y terminó siendo la mejor decisión de toda su carrera porque se convirtió en uno de los más influyentes del fútbol europeo.