"El día que me dispararon fui al cielo y hablé con Dios”: Salvador Cabañas

y habló con Dios, quien le aseguró que aún tenía mucha vida que disfrutar.

"Me acuerdo muy bien lo que pasó esa noche. Fueron directamente a liquidarme. Para mí, el ataque estuvo armado para que no juegue el Mundial de Sudáfrica", dijo el ídolo de la selección guaraní en una entrevista al canal argentino TyC.

El entonces jugador del América mexicano señaló que el ataque se produjo en el baño de la discoteca a la que había ido con su novia.

"El tipo que estaba a mi lado se dio la vuelta y me empezó a insultar. Me dijo: 'hoy es tu último día. Te voy a matar porque nos estas robando a todos los mexicanos con el dinero que cobras'. Sacó la pistola y me disparó", dijo el goleador paraguayo.

"Cuando me hicieron eso, yo fui directamente al cielo y hablé con Dios. Me tocó la frente donde me disparó el tipo y me dijo: 'Hijo, te falta mucho todavía para venir acá. Anda a disfrutar de la vida y ayuda a los que necesitan'", sentenció.

Cabañas sobrevivió al ataque sufrido el 25 de enero de 2010 en uncentro nocturno de Ciudad de México, aunque la bala quedó alojada en su cabeza.

Cabañas es uno de los mejores delanteros de Sudamérica con dos títulos de líder goleador en la Copa Libertadores, en 2007 y 2008, y uno en la liga de México, con las Águilas del América, en el torneo Clausura 2006.

Con EFE.