El golazo que hizo estallar las redes en el partido entre Estados Unidos y Alemania

Aunque la selección de Alemania se quedó con la victoria por 2-1 frente a Estados Unidos en un partido amistoso disputado este sábado 6 de junio, el resultado terminó pasando a un segundo plano para muchos aficionados.

La razón fue una espectacular anotación del lateral estadounidense Antonee Robinson, un tanto que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y que ya es considerado por algunos seguidores del fútbol como uno de los mejores goles del año.

El compromiso, jugado ante un Soldier Field de Chicago completamente lleno, sirvió como una de las últimas pruebas para ambas selecciones antes del inicio del Mundial 2026. El encuentro estuvo marcado por la intensidad, el ritmo de juego y varios momentos de tensión que reflejaron el ambiente competitivo propio de una cita mundialista que está a pocos días de comenzar.

Alemania tomó la iniciativa en el marcador gracias a una anotación de Kai Havertz, quien aprovechó una oportunidad en ataque para adelantar a su equipo. Sin embargo, cuando parecía que los europeos controlaban las acciones, apareció una jugada que dejó sin palabras a los asistentes y que desató una ola de reacciones en internet.



Transcurría el minuto 37 de la primera mitad cuando Estados Unidos ejecutó un tiro de esquina. La defensa alemana logró despejar el peligro, pero el balón quedó flotando en las inmediaciones del área. Fue entonces cuando Antonee Robinson reaccionó de manera brillante: sin permitir que la pelota tocara el césped, conectó un potente remate de zurda que viajó directamente hacia el ángulo izquierdo del arco defendido por Oliver Baumann.

La espectacular volea terminó en el fondo de la red y provocó la euforia de los aficionados estadounidenses. El gol significó el empate parcial 1-1 y de inmediato comenzó a circular en plataformas digitales alrededor del mundo, donde miles de usuarios destacaron tanto la técnica como la precisión del disparo.

Las reacciones no tardaron en aparecer y varios aficionados incluso mencionaron que la anotación podría entrar en la conversación para competir por el Premio Puskás, reconocimiento que la Fifa entrega cada año al mejor gol de la temporada.

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Pese al impacto del tanto de Robinson, Alemania logró recuperar la ventaja en el segundo tiempo. Leroy Sané fue el encargado de marcar el gol definitivo que selló el triunfo 2-1 para los dirigidos por el conjunto alemán.