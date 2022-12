El legado que dejó Albert Einstein, según el profesor José Fernando Isaza

El ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia, José Fernando Isaza, con maestrías en Física Teórica y Matemáticas, doctorado Honoris Causa y actual profesor de varias universidades del país, destacó en Mundo BLU de Blu Radio el legado que dejó Albert Einstein a la ciencia, a propósito del aniversario número 136 de su nacimiento.

“Einstein muestra que no puede haber tiempo sin espacio, que si no hay materia, no hay tiempo, por lo que rompió lo que creían todos los filósofos hasta ese momento”, destacó el doctor Isaza.

Por otro lado, desmintió que Einstein tuviera responsabilidad en la bomba atómica.

“No trabajó en el proyecto Manhattan, donde se hizo la bomba atómica (…) la carta que le envía al presidente Roosevelt diciéndole que hay información de que la bomba atómica se puede estar construyendo una bomba de alto poder de aniquilación”, contó.

El ingeniero de la Universidad Nacional aclaró que Einstein evidenció que su concepción de Dios era el panteísmo, es decir, el sistema de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios.

“En algunas partes se habla de que Einstein tenía un concepto religioso de tener un Dios personal, cuando decía ‘Dios no juega a los dados’, pero cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió que ‘sí, yo creo en el Dios de Espinoza, pero ese Dios es el universo, es todo el cosmos”, manifestó el profesor Isaza.

El legado actual

La teoría de la relatividad especial la usamos todos los días, los creadores de partículas se diseñan con esta teoría.

Los GPS hace 15 años mostraban errores de unos 10 y 15 metros en posicionamiento hasta que se les hizo la corrección relativista y hoy son muchísimo más exactos por eso.

“La relatividad especial se aplica en el día a día, mientras que la relatividad general es una concepción fundamentalmente de la expansión del universo, de la muerte de las estrellas y la modificación por las masas”, finalizó.

Escuche al experto ingeniero honoris causa, José Fernando Isaza, sobre todo lo que dejó Albert Einstein.

Mito desmentido

El profesor aclaró que “no se han encontrado realmente fuertes relaciones entre peso del cerebro e inteligencia”, desmintiendo el mito de que Einstein era más inteligente porque tenía un cebero más grande de lo normal.

“Aunque sí tenía una cabeza más grande de lo normal, eso no era directamente relacionado con su inteligencia”, comentó.

“Lo que cuenta en el tamaño del cerebro no es tanto la inteligencia sino las interconexiones neuronales”, finalizó.