En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Hombre murió tras ser embestido por un toro en fiestas municipales en Córdoba

Hombre murió tras ser embestido por un toro en fiestas municipales en Córdoba

En videos grabados por testigos y difundidos posteriormente en redes sociales se observa el momento en el que el adulto mayor intenta huir del animal, sin lograr evitar la embestida.

Hombre murió tras ser embestido por un toro en fiestas municipales en Córdoba
Hombre murió tras ser embestido por un toro en fiestas municipales en Córdoba
Foto: captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad