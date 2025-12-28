Hombre murió tras ser embestido por un toro en fiestas municipales en Córdoba

Como Ubaldo Montalvo Lozano fue identificado el hombre que perdió la vida luego de ser atacado por un toro durante una corraleja realizada en el marco de las fiestas municipales de Chimá, en el departamento de Córdoba.

La víctima, conocida en la región con el alias de ‘El Topo’, residía en el corregimiento de Punta de Yánez y, según medios locales, era una persona ampliamente conocida y apreciada por la comunidad.

Los hechos ocurrieron el sábado 27 de diciembre de 2025, cuando, en medio del evento, un toro de aproximadamente 600 kilogramos embistió al hombre dentro del corral destinado para la actividad.

De acuerdo con la información preliminar, Montalvo Lozano sufrió heridas de extrema gravedad a causa del ataque. Aunque varias personas intentaron auxiliarlo y fue trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.



El caso generó conmoción entre los asistentes. En videos grabados por testigos y difundidos posteriormente en redes sociales —los cuales se hicieron virales— se observa el momento en el que el adulto mayor intenta huir del animal, sin lograr evitar la embestida.

Este es el video

Un hombre de la tercera edad murió luego de ser embestido por un toro de aproximadamente 600 kilos durante las corralejas realizadas este sábado 27 de diciembre en el municipio de Chimá, Córdoba. El fuerte impacto le causó heridas de gravedad que derivaron en su fallecimiento, en… pic.twitter.com/GOhoBqFCOQ — Luis Beltran (@luisbeltrannoti) December 28, 2025

Este hecho ha reavivado el debate en torno a la realización de corralejas y otras prácticas similares, especialmente tras la entrada en vigencia de la Ley 2385 de 2024, conocida como ‘No Más Olé’, que prohíbe actividades como corridas de toros, corralejas, coleo y peleas de gallos en el país.

Defensores de los derechos de los animales y ciudadanos han expresado su indignación, señalando que este tipo de hechos siguen ocurriendo con frecuencia en distintas regiones, por lo que insisten en un llamado a las comunidades para generar mayor conciencia frente al bienestar animal y la seguridad de las personas.