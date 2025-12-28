En vivo
Deportes

Novak Djokovic, primer galardonado con el Globe Sports Award, entregado por Cristiano Ronaldo

El premio busca "celebrar la excelencia en diversas disciplinas" deportivas y distinguir a los atletas e instituciones que han marcado una época y dominado su deporte.

Novak Djokovic, primer galardonado con el Globe Sports Award.
Novak Djokovic, primer galardonado con el Globe Sports Award.
Fotos: tomadas de X, @DjokovicFan_.
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

