En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Cristiano Ronaldo, con 956 goles, asegura que alcanzará los 1.000 antes del final de su carrera

Cristiano Ronaldo, con 956 goles, asegura que alcanzará los 1.000 antes del final de su carrera

El jugador portugués, Cristiano Ronaldo, suma 956 tantos en su carrera después de formar parte de clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y, ahora, el Al Nassr.

Cristiano Ronaldo en Portugal.jpg
Cristiano Ronaldo en Portugal //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad