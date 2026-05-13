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El Minnesota United libera a James Rodríguez, "se enorgullece" y "le desea éxito"

El club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche ante Colorado Rapids.

James en Minnesota United.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de may, 2026

El Minnesota United confirmó que liberará al colombiano James Rodríguez para que se una a la concentración de la Selección Colombia, de cara a la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El anuncio se realizó antes del partido de este miércoles frente a Colorado Rapids.

A través de un comunicado oficial, el equipo estadounidense destacó el orgullo que representa contar con un jugador convocado por su selección nacional para una competencia internacional de primer nivel. Además, el club aprovechó para enviarle un mensaje de respaldo al mediocampista colombiano.

“Minnesota United anunció hoy que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche contra Colorado Rapids para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló el comunicado.

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El conjunto de la MLS también expresó públicamente su apoyo al volante cafetero. “El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo”, agregó la institución.

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