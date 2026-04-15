El mundo se rinde ante Luis Díaz: así narraron su gol vs. Real Madrid en diferentes países

Otra noche mágica de la UEFA Champions League este miércoles, 15 de abril, gracias al FC Bayern y Real Madrid, que dieron 180 minutos llenos de emociones en donde el protagonista fue el colombiano Luis Díaz tras anotarle a los merengues, tanto en la ida como en la vuelta.

El gol de ‘Lucho’ en este choque de vuelta fue determinante en la serie y fue el causante de la eliminación del Real Madrid en esta edición de la Liga de Campeones. El guajiro mostró todo su talento y al 88’ anotó el tercero de su equipo que le dio la ventaja en la serie para sacar a los merengues de la competencia.

No es la primera vez en esta temporada en donde Díaz termina como la figura y que el mundo se rinde ante su gran nivel. Ahora, tras este gol, el colombiano ha dado de qué hablar en todo el mundo y en varios países se narró su gol con emoción, demostrando por qué en la actualidad se volvió uno de los volantes más importantes de todo el planeta.



Así narraron el gol de Luis Díaz vs. Real Madrid en diferentes países

La narración en España de Manolo Lama y Paco González quedó impactada con la calidad y frialdad de Díaz en su definición. Mientras que en Alemania la emoción estalló gracias al tanto y clasificación del equipo bávaro en esta serie de la UEFA Champions League.



En portugués recordaron al guajiro por su pasado en el FC Porto, una narración con emoción: "El que manda en el Allianz Arena es el Bayern, con Luis Díaz de la mano", dijo. Así en otros países que siguen impresionados con los números del colombiano en esta temporada, desde su llegada desde el Liverpool en la Premier League tras conquistar el título bajo el mando del neerlandés de Arne Slot.