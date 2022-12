El próximo libro de Star Wars tendrá una cuota gay

El próximo libro de la saga Star Wars, Lords of the Sith, contará con una oficial imperial de nombre Moff Mors, que resulta ser lesbiana. Así lo aseguró Shelly Shapiro, editora de estos libros para la editorial Del Rey Books, propiedad de Random House.

No es la primera vez que se muestran relaciones gay en algunos formatos de la exitosa serie cinematográfica, como libros y videojuegos. No obstante, no ha sido sino hasta la compra de los derechos por parte del gigante Disney, que se aprueba la adición de personajes de este tipo.

“Se trata de la primera figura gay en el universo oficial de Star Wars”, señaló Shapiro, quien agregó que “contamos con una cantidad de especies distintas, y también sería una tontería no reconocer que existe mucha diversidad en los seres humanos”.

Cabe recordar que en la primera película de Star Wars se usaron únicamente personajes de tez blanca, cosa que para las precuelas decidieron cambiar.