El rifirrafe de la familia Messi con Joan Laporta por la salida del argentino del FC Barcelona

En el mercado de verano de la temporada 2022/21 el Fútbol Club Barcelona le dio el adiós a quien, tal vez, ha sido el mejor jugador en toda su historia. Lionel Messi había confirmado su salida de los baulgranas con destino al París Saint-Germain en donde, por primera vez en su carrera, jugaría fuera de España.

Casi dos años después, parece que la herida de esta transferencia sigue abierta y esto por voz de la familia del astro argentino, pues en los últimos días, se ha viralizado un video en donde el hermano de Messi habla de la salida de ‘Leo’ de club catalán.

"No vamos a volver a Barcelona y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza, entre ellos echar a Joan Laporta, un desagradecido. Con todo lo que le dio Messi al Barcelona... Para mí el Barcelona se empezó a conocer por Messi. Antes no lo conocía nadie, solo conocían el Madrid", dijo el hermano de ‘Leo’ en un video que se viralizó.

"No vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta. Un desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona..."



- Matías Messi, hermano de Leo.pic.twitter.com/ILdX400DN7 — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 8, 2023

Sin dudas, las palabras del hermano de Messi generaron un revuelo que llegaron a los oídos de los dirigentes del FC Barcelona. El presidente del club baulgrana, Joan Laporta, no dudo en hablar sobre estas acusaciones y pidió “dejar el tema atrás” y “no le da importancia a eso”.

Publicidad

"No quiero hablar de Messi, por favor, porque es del PSG, es jugador del PSG y no voy a hablar de jugadores que están en otro club. Por respeto al jugador y por respeto al PSG. A lo del hermano no le doy importancia. Se ha disculpado y al fin y al cabo todo lo que ha dicho es comprensible y se ha disculpado. No le doy más importancia, la verdad", dijo Laporta.

Con el Barcelona, Messi conquistó la mayoría de títulos que disputó e incluso logró poner en alto su nombre con los colores azulgranas.

🚨 Joan Laporta: "Es obvio que Leo Messi es patrimonio del Barça. (...) No me hagáis hablar de Messi, por favor, es jugador del PSG y no quiero hablar de jugadores de otros clubs. A lo del hermano, le quito toda la importancia y ya se ha disculpado" pic.twitter.com/ql1aNFiYXf — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 9, 2023

Publicidad

Le puede interesar: