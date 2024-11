'Dibu' Martínez se defiende por episodio polémico en Colombia: "Se estaba riendo"

El último partido entre Colombia y Argentina dejó un protagonista: ‘Dibu’ Martínez, quien protagonizó una polémica al final del partido al golpear una cámara del estadio, que llevó a que fuese sancionado por la FIFA por conducta antideportiva.

"Mi reacción, no voy a negar que me dio mucha rabia. Él inmediatamente fue rodeado por personal de la AFA, que estaba con uniforme, y se lo llevaron (…) Tranquilo, que yo creo que todos, todos los terrenales en la vida alguna vez hemos perdido un partido importante, y eso no justifica la violencia. De pronto, para él, la derrota significó muchísimo, pero la violencia no nos llevará a nada”, dijo en su momento el camarógrafo afectado en dialogo con Mañanas Blu.

Pero, ahora, meses después, el ‘Dibu’ Martínez dio su versión de la polémica historia y dijo que su reacción se dio a una burla por parte del camarógrafo después de la derrota de Argentina contra Colombia en Barranquilla.

“No había necesidad, era un poco invasivo, se estaba riendo y es solo mover la cámara. Pero ya está, quedó ahí, acepté la sanción, injusta, y ojalá le vaya bien”, contó el portero argentino en diálogo con D Sports. Pero aún así miles de colombianos comenzaron a criticarlo, pues el portero es conocido por sus constantes provocaciones hacia los rivales, que “no le gusta que le hagan”.



"FUE UN POCO INVASIVO, PERO ACEPTÉ LA SANCIÓN Y LISTO, QUEDÓ TODO AHÍ"



🗣️ Dibu Martínez y sus sensaciones tras el incidente luego del partido ante Colombia.



🎙️ @askomartin #PuedePasar, con @GustavoKuffner. pic.twitter.com/nchn2dqci4 — DSPORTS (@DSports) October 31, 2024

Por esta acción, el portero fue sancionado durante dos partidos de Eliminatorias y tuvo que pedir disculpas por decisión de la FIFA en donde se comprometió a no volver a ofender a alguien.

Publicidad

"Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo me enfocaré en ganar títulos con Argentina y Aston Villa (..) Acepto la sanción de la Fifa y pido disculpas so ofendí a alguien. El momento de la celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie", escribió Martínez.