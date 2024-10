Esto debe hacer la Selección Colombia para ganarle a Bolivia de visitante

Regresan las Eliminatorias Sudamericanas con las miradas puestas sobre laSelección Colombia, pues, hasta ahora, el equipo se mantiene invicto en esta competencia, pero enfrente tendrá un rival complicado que será Bolivia, pero más allá del equipo, será el escenario lo que juegue en contra del combinado tricolor.

No por nada hasta los mejores equipos de Sudamérica, como el caso de Flamengo, han perdido en la altura de Bolivia y, por ende, siempre será un partido crucial en la lucha de los puntos, pues un fallo podría generar un problema en toda la lucha de puntos en la tabla.

El técnico Alfredo Arias, que fue entrenador Bolivar de Bolivia, entregó algunas claves que el equipo deberá tener en cuenta si quiere lograr los tres puntos en este partido. Según su experiencia, será crucial el estado físico y el manejo de la pelota durante el tránsito de los 90 minutos.

“Nosotros dirigimos Bolívar. Desde que llegan al aeropuerto ponían los respiradores, todo lo que era para hacer una reanimación para que los visitantes sintieran que iban a un lugar donde podía peligrar la vida. Él me contaba todo eso porque justamente lo mental influye sobremanera. Por eso hay una cosa así que no ha cambiado en todos los equipos que nosotros dirigimos tanto para ir a competir a la altura como cuando tuvimos a favor. La altura es que los jugadores, que tienen una memoria fisiológica de haber competido, rinden mejor. El problema es aquellos que nunca han competido en la altura, sí pueden sufrir el miedo al ver que les falta el oxígeno y que la recuperación les cuesta realizarla. Porque la verdad es que se siente mucho. Pero la diferencia entre el jugador que compite allá y el que no compite es la recuperación. O sea, la pausa para la recuperación es mayor para el que no compite en esos medios. Pero aquellos que tienen una memoria fisiológica que ya jugaron en la altura y que ya sufrieron esa falta de oxígeno sin ninguna duda que rinden mejor”, indicó.

Así la Selección Colombia podrá obtener los tres puntos

“Los que hemos sufrido más en la historia siempre fuimos los argentinos y uruguayos en la altura, ¿verdad? Primero, porque no tenemos prácticamente competencia anterior de esa, o sea, no tenemos memoria fisiológica. Y segundo, porque optamos en algunos casos por dejarle el control al rival de la pelota. Brasil, por ejemplo, siempre lo enfrentó mejor. Brasil no hablo del último tiempo, hablo de la historia de la historia, ¿verdad? Pero Brasil, con su jogo bonito, justamente lo que hacía era controlar el juego y controlar el cansancio y la fatiga a través de tener la pelota. Colombia lo puede hacer. Colombia es un equipo que tiene buen control de juego, que tiene jugadores con memoria fisiológica. O sea, son los dos aspectos a mi entender y como siempre digo, respetando mucho lo principalmente el saber de un cuerpo técnico de Colombia que ha demostrado que sabe mucho este en mi opinión, ¿verdad?”, indicó el uruguayo.