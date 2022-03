"Hay que asumir la responsabilidad, perdimos muchos puntos en casa": James Rodríguez

James Rodríguez dio la cara luego de que la Selección Colombia se quedara por fuera del Mundial de Catar, pese al triunfo (1-0) que consiguió, en la última jornada, visitando a su similar de Venezuela en Puerto Ordaz.

"Hay que asumir la responsabilidad, perdimos demasiados puntos en casa. Hay que trabajar en los próximos cuatro años, con los jugadores que tenemos creo que no es justo, pero bueno", reconoció el '10' de la Selección Colombia, a quien se le vio un poco extrañado cuando fue sustituido por Juan Fernando Quintero.

Publicidad

"Triste porque quedamos afuera de la Copa del Mundo. Todo lo que diga puede ser usado en contra nuestra, ahora no hay más palabras, hicimos nuestro trabajo hoy, pero cuando no dependes de ti mismo es mucho más complicado, aunque hemos hecho el trabajo", reconoció el jugador cucuteño.

Lea también:

"No me importa eso, quería clasificar al Mundial, pero no se dio y hay que asumir esa responsabilidad", reiteró James tras ser preguntado por el triunfo logrado en Venezuela luego de varias Eliminatorias sin conseguirlo.

Pese al triunfo ante Venezuela en Puerto Ordaz, la Selección Colombia quedó fuera del Mundial de Catar al finalizar en la sexta casilla de la clasificación con 23 puntos, uno por debajo de la Selección de Perú, que se ratificó ese medio tiquete con su victoria ante Paraguay en Lima.

Publicidad

Escuche la noticia: