En carta abierta, Dyland Farrow acusó a Woody Allen por abuso sexual

vez públicamente sobre esos viejos rumores de hace más de 20 años.

Publicidad

Dyland Farrow, de 28 años, a quien Woody Allen había adoptado con la actriz Mia Farrow cuando ambos formaban una pareja, señaló en una carta abierta publicada en un blog del New York Times que fue abusada a los 7 años de edad en un desván de la casa familiar.

"Cuando tenía siete años, Woody Allen me tomó de la mano, y me condujo a un pequeño desván mal alumbrado del segundo piso de nuestra casa. Me dijo que me acostara sobre mi vientre y que jugara con un tren eléctrico de mi hermano. Y me agredió sexualmente", afirmó la joven.

Publicidad

"Él me hablaba mientras me lo hacía, murmuraba que yo era una buena niña, que esto era nuestro secreto prometiéndome que iríamos a Paris y que yo sería una estrella del cine", añadió Dyland Farrow.

Publicidad

La joven afirmó haber hablado de ello en su momento con su madre.

En 1992, Mia Farrow acusó a Woody Allen de haber agredido a Dylan. Esas acusaciones fueron presentadas mientras la actriz se encontraba en una feroz disputa con el cineasta luego de haber descubierto que éste mantenía una relación con otra hija adoptiva de Mia Farrow, Soon-Yi Previn, que en aquel entonces tenía 20 años, y que luego se casaría con Woody Allen.

Publicidad

Allen, que nunca fue legalmente acusado, ha desmentido siempre el haber agredido sexualmente a Dylan Farrow.

Publicidad

En 1995, después de tres años de conflicto, un tribunal de Nueva York le retiró a Allen el derecho de ver regularmente a Dylan Farrow, quien rechazaba sus visitas.

Los allegados a Woody Allen, de 78 años de edad, no estuvieron localizables en lo inmediato este sábado para ser consultados por este tema.

Publicidad

"Woody Allen nunca ha sido condenado por ningún crimen, y que haya eludido lo que él me hizo me atormentó durante toda mi juventud", añadió en la misiva Dyland Farrow, que acusa a Hollywood de haber cerrado sus ojos a estos hechos y haber continuado recompensando con premios al cineasta.

Publicidad

Su última película, "Blue Jasmine", ha recibido tres nominaciones a los Premios Oscar, y Woody Allen recibió además el mes pasado un Globo de Oro especial por el conjunto de su obra.

Con AFP.