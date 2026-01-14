Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy, miércoles 14 de enero de 2026

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Su amplia trayectoria, frecuencia de juego y respaldo legal lo han posicionado como una referencia dentro del sector de los juegos de azar, ganándose la confianza de miles de apostadores en todo el país.

Cada jornada despierta gran expectativa entre quienes buscan tentar la suerte desde las primeras horas del día. La transmisión en vivo y la cobertura a nivel nacional permiten conocer los resultados en tiempo real, lo que fortalece la transparencia del proceso y brinda mayor seguridad tanto a jugadores habituales como a participantes ocasionales.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 14 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 14 de enero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el chance Dorado Mañana?

Los premios del Dorado Mañana varían según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad de la apuesta. A continuación, se detallan los pagos por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces lo apostado.

4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras (directa): 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces lo apostado.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces lo apostado.

Desde 2025, los apostadores pueden añadir una “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite incrementar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con otras cifras del sorteo.



¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y sus resultados pueden consultarse después de las 11:00 a.m. Este juego no se sortea los domingos ni los días festivos, por lo que muchos jugadores han incorporado este horario dentro de su rutina diaria para verificar los resultados del chance.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe acercarse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de reclamación ágil y seguro para los ganadores del Dorado Mañana, uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia.