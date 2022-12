Es un día triste para todos nosotros: Asprilla sobre muerte de Andrés Escobar

se refirió al defensa a propósito de los 20 años de aniversario de su muerte.

“Es un día muy triste para todos nosotros los que estuvimos ahí con Andrés y participamos en esa selección. También es triste para la gente y los hinchas de Atlético Nacional. Es muy doloroso que los errores que cometimos en una cancha los haya pagado Andrés”, dijo.

Asprilla también comentó una anécdota que sucedió cuando regresaban desde Estados Unidos tras la eliminación en primera ronda, en la que Escobar le daba concejos teniendo en cuenta el ambiente pesado que había generado la mala actuación de la selección en el Mundial.

“Se vino dándome concejos. Me decía: a voz te gusta mucha la fiesta, ir a discotecas; no te dejes ver. Mirá que estamos amenazados. Yo le respondía que tranquilo que yo tengo quien me cuide”, apuntó.