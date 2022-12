Es un rumor, no hay nada confirmado: Santos Borré sobre negociación con Atlético

En diálogo con Blog Deportivo, el delantero del Deportivo Cali Rafael Santos Borré aseguró que de la información divulgada por la cadena radial Cope de España sobre un acuerdo para ser fichado por el Atlético de Madrid por 5,5 millones de euros, no tiene conocimiento y por ahora solo es un rumor. (Lea también: Cope de España anuncia fichaje del colombiano Santos Borré por el Atlético )

“He estado muy tranquilo con el tema, no es algo que se haya confirmado, por lo menos por mi parte no sé nada de ese tema. Es un rumor que no es nada confirmado. Dejar que el Cali sea el que maneje eso y que sea lo mejor para mí”, manifestó.

Dijo además que en su club no se ha comentado nada sobre este tema, pero de ser así no le cierra las puertas a esa oferta.

“Me siento bien en el Cali, pero no cierro las puertas a que si llega algún tipo de oferta llegue la hora de irme”, comentó.

Santos Borré se refirió, entre otras cosas, a las sanciones impuestas al Deportivo Cali.

“Molestia porque son dos fechas que no tenemos gente en el estadio, ya cumplimos una con Uniautónoma. Es feo porque el equipo local quiere tener a su gente para recibir ese apoyo que siempre sirve para sacar adelante los partidos”, señaló.