Esta es la fecha del debut de James Rodríguez con Sao Paulo: conozca dónde verlo

El pasado sábado, 29 de julio, Sao Paulo confirmó la contratación de James Rodríguez , de 32 años, quien llegó como agente libre tras salir del Olympiakos de Grecia. El equipo paulista aseguró que la llegada del cucuteño era un "sueño hecho realidad" para las pretensiones nacionales e internacionales que tiene el fútbol de Brasil.

"El jugador estrella, por cierto, ya tuvo la experiencia de jugar en el Morumbi una vez: fue el 19 de junio de 2019, cuando la selección colombiana venció 1-0 a Qatar en la disputa de la Copa América. James es el séptimo jugador colombiano en la historia del club. De los seis nombres anteriores, el principal exponente es el delantero Aristizábal, que marcó 37 goles en 81 partidos entre 1996 y 1998", manifestó Sao Paulo en un comunicado.

Ahora, le expectativa de la afición 'Tricolor' aumenta por el debut de James Rodríguez, que, por desgracia, se perderá el choque de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante San Lorenzo. Por lo que se espera que su debut se este fin de semana, específicamente el próximo domingo, 6 de agosto, en el estadio Morumbi en la fecha 18 de liga de Brasil ante Atlético Mineiro.

Asimismo, dicho duelo, podrá ser visto en Star Plus. La aplicación de Disney adquirió los derechos de la liga de Brasil a comienzos del 2023, por lo que los fanáticos de James podrán disfrutar su magia a través de la popular aplicación.

Por ahora, James Rodríguez sigue poniéndose a punto para este debut en Brasil, que además es un recuerdo grande del cucuteño estar en tierras paulistas, pues el jugador se entrenó junto a la Selección Colombia en la sede de Sao Paulo durante el Mundial de 2014.

"Fueron muchos factores. Este es un club muy grande y tengo un gusto de ganar título. Estoy feliz y hablé con 'Rafa' cuatro días seguidos y fue un factor importante para venir acá (...) Estoy bien físicamente, es verdad que me falta ritmo de juego y por eso voy día a día, con todo el mundo hacer todo para llegar bien para cuando pueda jugar y no falta mucho porque me siento bien físicamente", manifestó James Rodríguez en su presentación.

