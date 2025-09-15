Esta es la insólita razón por la que despidieron a un camarero de Manchester City

En redes sociales se viralizó la imagen de un camarero sirviendo bebidas en el estadio del Manchester City, Etihad, con la camiseta del Manchester United, durante el partido que se disputó el pasado domingo, 14 de septiembre, y que los 'Sky Blues' ganaron 3-0, con un doblete de Erling Haaland y un gol de Phil Foden.

Tras la viralización de la imagen, el club mancuniano, a través de la cuenta de ayuda a fans en X, aseguró que había recibido el aviso y que habría "quitado a esta persona de su puesto".

Thank you for making us aware of this. We can confirm that this individual has now been removed from their position — Man City Fan Support (@ManCityHelp) September 14, 2025

¿Es legal despedir al camarero?

Un elemento que se ejemplificó dentro del caso, fue el pronunciamiento de un juez de asuntos laborales de Croydon, (Londres), días anteriores al acontecimiento del despido del camarero del club Manchester City, donde, en un caso distinto, sugirió que una empresa puede rechazar a un trabajador que sea un "ferviente" aficionado del Tottenham Hotspur si la oficina en la que fuera a trabajar estuviera "llena de aficionados del Arsenal". En otras palabras, si el trabajador de una empresa es allegado directamente a otra empresa de la competencia, esta podría considerar despedirlo.

Imagen viralizada del camarero del Manchester City Foto: Instagram @zonatipsterfutbol

Sin embargo, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento por parte del juez sobre el despido de un trabajador por un caso como el de este camarero.

"Hay ocasiones en las que una empresa puede decidir, con toda la legalidad, que alguien no encajará bien en el equipo y que, por lo tanto, será difícil que se trabaje juntos. Un ejemplo puede ser una pequeña oficina en la que todo el mundo que trabaja ahí es ferviente aficionado del Arsenal, y la empresa decide decantarse por un aficionado del Arsenal por encima de un aficionado del Tottenham, con similares capacidades, porque no quiere romper la armonía de la oficina", dijo el juez Daniel Wright.

Este podría ser un ejemplo que explica mejor la posible postura del club al despedir a un empleado que no coincide con los ideales de la compañía y que, adicionalmente, apoya directamente a la competencia. Sin embargo, los usuarios, en respuesta de la publicación, manifestaron su descontento con la decisión del club, algunos, catalogándola de "repugnante".

Absolutely horrendous behaviour from a plastic club, to hound someone out of their job over this. Disgusting.



People need to work and feed their families.



No harm was done here.



No one was hurt.



I dare say the Citeh fans went back to the lad at the end of the game (or… — theVARdict (@theVARdict) September 14, 2025

Otros, argumentaron que podrían despedir a la mitad de su personal, porque todos ellos podrían ser fanáticos del Manchester United, además, poniendo en duda la legalidad de este despido.

Lost his job and income because of fairies. Is this a legal dismissal? I hope he's been put elsewhere? Surely advising the lad would have been easier? Worlds gone mad. — RuNnEr (@DeFi_RuNnEr_) September 15, 2025