Esto le hace falta al jugador e hincha colombiano para triunfar en el fútbol, según psiquiatra

El camino de la Selección Colombia hacia el éxito no depende únicamente del talento o la táctica. Para el psiquiatra Carlos Palacio, experto en psicología deportiva, existe un factor determinante que históricamente ha condicionado el rendimiento del futbolista colombiano: la debilidad en la estructura mental, tanto dentro como fuera de la cancha.

Según explicó en entrevista con Blog Deportivo, el país arrastra una “neurosis colectiva” que afecta a jugadores e hinchas, especialmente en momentos claves como la definición en el área, enfrentar a selecciones históricas y ganar partidos decisivos.

"A Colombia muchas veces le ganan desde antes de jugar”, explicó, al señalar que enfrentamientos contra potencias como Brasil o Argentina se juegan primero en la mente. El temor, la admiración excesiva y la falta de convicción terminan condicionando el rendimiento deportivo.

El especialista sostiene que existe un círculo vicioso entre jugadores e hinchada: el pesimismo de la tribuna se traslada al campo, y los errores en la cancha refuerzan la desconfianza del público. En el caso de la Selección Colombia, este fenómeno se traduce en una falta de credibilidad colectiva.



“Aquí no hay un convencimiento absoluto de que sí se puede lograr”, afirmó, destacando que la presión mediática y la polarización también alimentan esa inseguridad.

Jugadores de la Selección Colombia. Foto: AFP.

Falta fortalecimiento mental

Uno de los puntos más críticos, según Palacio, es la formación. A diferencia de otras potencias, en Colombia no se trabaja de manera estructurada la fortaleza mental desde las divisiones inferiores. Los jugadores llegan al alto rendimiento con carencias emocionales y psicológicas que luego son difíciles de corregir.

“Se empieza a trabajar a los 19 o 20 años, pero ya es tarde”, señaló, insistiendo en que la preparación mental debe comenzar desde la infancia, al igual que la física.

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Finalmente, Palacio opina que para que la Selección Colombia dé el salto definitivo, necesita un cambio cultural profundo: creer más, temer menos y construir una identidad ganadora desde la base.