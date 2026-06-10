Esto pagará la FIFA a Colombia por participar en el Mundial 2027: la cifra sería ‘astronómica’

La Selección Colombia femenina se consolidó como una de las máximas exponentes del fútbol sudamericano. Esto, luego de coronarse en la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol al vencer 4-3 a Paraguay. La escuadra dirigida por Angelo Marsiglia no solo celebró un nuevo título, sino que además ratificó su clasificación a la Copa Mundial Femenina que se llevará a cabo el próximo año en territorio brasileño.

El logro ha generado cuestionamientos sobre lo que el seleccionado femenino recibirá en la próxima cita orbital. Aunque la FIFA todavía no ha revelado el esquema económico para el certamen, los antecedentes permiten hacerse una idea de los recursos que podrían llegar tanto para las jugadoras como para la Federación Colombiana de Fútbol.

Premios del Mundial Femenino 2027: esto se sabe hasta ahora

Por ahora, la FIFA no ha confirmado las cifras que se entregarán en el Mundial de 2027. Sin embargo, la referencia más cercana es la Copa Mundial disputada en 2023 en Australia y Nueva Zelanda.



En aquella oportunidad, el organismo rector del fútbol mundial implementó por primera vez un sistema de pagos directos a las futbolistas, además de incentivos económicos para las federaciones participantes.

Entre los montos entregados en 2023 estuvieron:

30.000 dólares para cada jugadora que participó en la fase de grupos.

Hasta 270.000 dólares para cada integrante de la selección campeona.

1,56 millones de dólares para las federaciones eliminadas en la fase de grupos.

4,29 millones de dólares para la federación que se quedó con el título mundial.

Estas cifras marcaron un cambio importante en el desarrollo del fútbol femenino y sentaron las bases para futuros incrementos.

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Selección Colombia Femenina // Foto. AFP

FIFA anticipa premios más altos para Brasil 2027

Las expectativas para Brasil 2027 son mayores. La FIFA ha confirmado que espera aumentar considerablemente los ingresos comerciales relacionados con el certamen y proyecta que el negocio alrededor de la Copa Mundial Femenina prácticamente se duplique en comparación con ciclos anteriores.

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Por lo tanto, la bolsa de premios podría ser mucho más alta que la entregada hace cuatro años. Aunque todavía no hay valores oficiales, todo apunta a que las selecciones clasificadas recibirán incentivos económicos récord.

En consecuencia, Colombia saldría beneficiada con recursos superiores a los obtenidos durante el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Colombia llegará a Brasil 2027 como campeona de la Liga de Naciones Femenina

Más allá del aspecto económico, la clasificación confirma el gran momento que atraviesa el fútbol femenino colombiano.

El título conseguido ante Paraguay permitió a la Selección convertirse en la primera campeona de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, un logro que fortalece su posición entre los equipos más competitivos de la región.

Mientras la FIFA define la distribución de premios para Brasil 2027, Colombia ya aseguró un lugar en la máxima cita del fútbol femenino y continúa acumulando resultados que respaldan el crecimiento de una generación llamada a seguir haciendo historia.