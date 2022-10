Estos son los horarios de las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias sudamericanas

En la quinta fecha, jueves 24 de marzo, la ‘tricolor’ viajará a La Paz para enfrentar a la selección local a las 3 de la tarde, encuentro que abrirá la jornada, seguido por los partidos Ecuador vs Paraguay, Chile vs Argentina y Perú vs Venezuela, así:

3:00 p.m. Bolivia vs. Colombia

4:00 p.m. Ecuador vs. Paraguay

6:30 p.m. Chile vs. Argentina

9:15 p.m. Perú vs. Venezuela

Cinco días después, el martes 29 de marzo, Colombia recibirá a Ecuador en Barranquilla a las 3:30 de la tarde, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

3:30 p.m. Colombia vs. Ecuador

Paraguay vs. Brasil

Argentina vs. Bolivia

Venezuela vs. Chile

Uruguay vs. Perú

Tras cuatro fechas, Colombia suma apenas 4 unidades y se ubica séptimo en la clasificación general, 8 puntos debajo del líder, Ecuador, y solo por encima de Bolivia, Perú y Venezuela. Ambos juegos del seleccionado nacional serán transmitidos por las señales de Blu Radio y de Gol Caracol.

Con información de Gol Caracol