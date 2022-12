Estrella de la NFL grabó a su novia practicándole sexo oral

La estrella de los Green Bay Packers Aaron Rodgers, reconocido como el jugador más valioso de la pasada temporada, revolucionó internet tras publicar una imagen en la red social Snapchat en el que aparece su novia Olivia Munn haciéndole sexo oral.

Publicidad

La aplicación para celulares Snapchat permite publicar imágenes y videos que se borran automáticamente 10 segundos después, sin embargo algunos internautas lograron captar el momento.

Para acrecentar la polémica, junto la imagen el quarterback escribió: "The Super Bowl can suck it", el Super Bowl me la puede chupar.