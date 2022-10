Falcao quiere rugir con el Mónaco ante el Mánchester City en Champions League

"Tiene algo menos de fuerza, pero más experiencia. Así es la vida", dice el técnico del Mónaco, el portugués Leonardo Jardim, que sabe que su capitán ya no es el jugador que fue antes de la grave lesión de rodilla en 2014, pero que sigue siendo el principal arma ofensiva para tratar de ganar al City.



Prueba de que el 'Tigre' sigue dando zarpazos son sus 22 goles inscritos en 27 partidos disputados esta temporada, lo que representa el 20,4 % de los 108 tantos anotados por el club del Principado, cuando solo ha disputado el 65,9 % de los 41 partidos jugados por los monegascos en todas las competiciones este curso.



Estos números permiten al atacante colombiano volver a situarse entre los mejores goleadores en Europa tras varias temporadas arruinadas por las lesiones.



Y eso que la temporada comenzó de mala manera: lesión muscular el 3 de agosto contra el Fenerbahçe (3-1) y después un traumatismo craneal contra el Niza el 21 de septiembre (4-0).



Eso hacía presagiar lo peor e incluso en el seno del club monegasco aparecían las dudas.



Pero en el centro de entrenamiento de La Turbie, el jugador, el cuerpo técnico y los médicos estaban convencidos de que Falcao podía volver al más alto nivel, tras sus dos fracasos en Inglaterra, en el Mánchester United (2014-2015) y al año siguiente en el Chelsea.



Desde el inicio de la temporada, Falcao, Jardim y el servicio médico consensuaron un plan para convertir de nuevo al jugador en un atleta desde el punto de vista físico. Pensaban que su calidad futbolística aparecería automáticamente.



El doctor Kuentz, responsable del servicio médico, había calculado en seis meses el tiempo que tardaría Falcao en estar en su plenitud física. Y pese a las lesiones, el jugador ha progresado poco a poco.



"Lo dirijo de manera diferente a los otros porque es un jugador de clase mundial", admite Jardim. "Dije a comienzo de temporada que estaba seguro de su éxito. La calidad siempre se mantiene. Tiene un poco menos de fuerza que cuando estuvo en el Oporto o el Atlético, pero con más experiencia. Así es la vida".



Y Falcao ha ido recuperando su nivel a base de goles. Tras su doblete en la victoria contra el Niza el pasado 3 de febrero (3-0), el colombiano estaba radiante: "Estaba seguro que seguía siendo un buen jugador, me faltaba tiempo de juego. Ahora lo tengo y los resultados están ahí", dijo.



"Aquí tiene plena confianza. Todo el mundo confía en él. Habla mucho, se implica y marca. Además, no es egoísta en el juego", destaca so compañero en ataque Valère Germain.



Además de por su calidad futbolística, sus compañeros le aprecian por su humanidad. "Nos habla mucho, se mezcla en el grupo, con mucho respeto y humildad", explica el zaguero Benjamin Mendy. "Y en el plano deportivo es muy fuerte", añade.



Hasta sus rivales se deshacen en elogios: "Trabaja mucho para el equipo, corre mucho para presionar. Con Germain lo hacen muy bien (presionar). Es el primer escudo. Y delante del gol, Falcao encuentra muy rápido su posición de disparo con muchas carreras", dijo el suizo Lucien Favre, entrenador del Niza, tras enfrentarse al Mónaco hace dos semanas.



"Hace lo idóneo, se desplaza bien, posee un buen juego de cabeza y un pie derecho extraordinario. Es sorprendente que vuelva a este nivel", añadió.



Ahora, para certificar definitivamente su vuelta al primer plano del fútbol mundial, solo lo queda lo más difícil: la confirmación en Liga de Campeones, ante el City.



Así se despediría de Mánchester de mejor manera que la última vez.