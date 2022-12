Falcao ya entrena con Colombia y habló del Chelsea y del partido contra Perú

El delantero Radamel Falcao García afirmó hoy que el Chelsea inglés tiene "la capacidad y jerarquía para revertir" el mal comienzo que ha llevado al campeón de la Liga Premier inglesa a ocupar el decimosexto puesto entre veinte clubes al cabo de ocho jornadas.

Falcao, quien cumplió hoy su primer entrenamiento con la selección colombiana que se alista para debutar en las eliminatorias del Mundial de Rusia admitió que el rendimiento colectivo no ha sido el que los jugadores del Chelsea esperaban tras alzar el título la temporada pasada.

"Estoy bien, estoy evolucionando, cada vez me siento mejor, los resultados del equipo no han ayudado mucho, el rendimiento colectivo no ha sido como esperamos, pero tenemos la capacidad y jerarquía para revertirla situación", manifestó el exjugador del Atlético de Madrid, el Oporto y el Mónaco.

Del portugués José Mourinho, dijo que "es un gran entrenador. Ambicioso y ganador, con una gran capacidad para entrenar a los futbolistas".

Sobre el partido del próximo jueves contra Perú correspondiente a la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas, Falcao dijo que "habrá detalles que harán la diferencia".

Elogió a la Albirroja y dijo que "ha evolucionado mucho", pero matizó que en Barranquilla "Colombia tiene que salir a ganar".

A su vez el mediocentro del Aston Villa Carlos Sánchez hizo hincapié en que sus compañeros de selección deben "adaptarse a cada partido".

"Cada partido es una historia distinta", agregó, aunque manifestó que deben "pensar poco en el calor" de Barranquilla, que hoy elevó los termómetros hasta los 36 grados centígrados.

El portero David Ospina también elogió a Perú, que definió como un equipo compacto, y advirtió que Colombia debe tomar todas las precauciones y cumplir la meta de empezar sumando los tres puntos como local.

EFE