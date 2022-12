¡Feliz cumpleaños Adele! Este 5 de mayo la cantante británica celebra sus 26

y manifestó que la artista, que tiene nueve premios Grammy, comunica a través de sus canciones soul, blues y pop de una manera muy cálida lo que la convierte en una intérprete diferente.

Publicidad

Ella recibió el 19 de diciembre la medalla que la acredita como miembro de la Orden del Imperio Británico, MBE, de manos del príncipe Carlos de Inglaterra, en un acto celebrado en el palacio de Buckingham.

La cantante es un icono de la música internacional y desde su debut, a los 19 años, ha vendido 21 millones de copias en todo el mundo.

Publicidad

Después del lanzamiento de la canción "Skyfall" de la película de James Bond, con el que se llevó un Oscar, la cantante fue condecorada en junio con este galardón por la reina Isabel II, si bien la medalla se la entregó hoy el heredero del trono británico.

Publicidad

"Es un honor que hayan reconocido mi trabajo y estoy muy orgullosa de haber sido premiada por gente tan maravillosa e inspiradora. Fue todo muy elegante", comentó Adele al fin de la ceremonia en el palacio de Buckingham.

Para la ocasión, la compositora de "Someone Like You" lució un vestido de la diseñadora británica Stella McCartney y un tocado con velo del irlandés Philip Treacy, con los que posó alegremente para los fotógrafos.

Publicidad

La cantante londinense alcanzó la fama en 2006, tras publicar un sencillo en la red social MySpace, y desde ese momento acumula nueve premios Grammy, cuatro Brit Awards, cuatro American Music Awards, un Globo de Oro y un Óscar, entre otros reconocimientos.

Publicidad

Junto a ella, fueron galardonados hoy Christian Horner, el director del equipo de Fórmula 1 de Red Bull; Edward Leigh, ex secretario privado de Margaret Thatcher, y dos atletas paraolímpicos Josie Pearson y Aled Davies, que ganaron el oro durante los Juegos de Londres 2012.

Con EFE.