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Francia lamenta la pérdida de un delantero estrella para el Mundial por lesión

Didier Deschamps confirmó que el atacante no jugará el Mundial por una lesión sufrida en Champions League, tras salir en camilla en el partido entre Liverpool y PSG en Anfield.

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AFP
FRANCK FIFE/AFP
Por: Gerardo Sojo
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

El director técnico de la selección francesa de fútbol, Didier Deschamps, confirmó que el delantero francés Hugo Ekitiké se perderá el Mundial de Fútbol a causa de una lesión, una baja importante para la selección gala.

Ekitiké se perderá el Mundial y resto de temporada con el Liverpool

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AFP
FRANCK FIFE/AFP

Ekitiké se lesionó el 14 de abril en Anfield, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre Liverpool y Paris Saint-Germain, equipo que eliminó al conjunto inglés.

El delantero, de 23 años, fue retirado en camilla en el minuto 28. Mientras llegaba la camilla para sacarlo del campo de juego, se vio al jugador llevarse la mano a la parte posterior del tobillo derecho, mientras intentaba levantarse sin éxito. Ekitiké salió del campo de juego entre lágrimas.

Didier Deschamps envío un mensaje de apoyo

A causa de esta lesión, Didier Deschamps, en nombre de todo su equipo en la Federación Francesa de Fútbol, le envió un mensaje de solidaridad al delantero. Publicó en la página de la entidad el siguiente mensaje de apoyo para el jugador:

“Hugo se lesionó gravemente, el martes en la noche, contra el PSG. La gravedad de la lesión, infortunadamente, va a impedirle terminar la temporada con el Liverpool y participar en la Copa del Mundo. Hugo hace parte de la decena de jóvenes jugadores que hicieron su debut en la selección, en estos últimos meses. Hugo se integró perfectamente al grupo, bien sea en el terreno de juego o afuera. Esta lesión es un golpe inmenso para él, y evidentemente, para el equipo de Francia. Su decepción es inmensa. Hugo volverá a su mejor nivel, estoy convencido. Pero quiero enviarle todo mi apoyo, y el del staff. Sabemos que apoyará al Equipo de Francia, todos pensamos mucho en él”, se lee en el comunicado.

Francia está encuadrada en el Grupo I del Mundial de Norteamérica junto a Senegal, Irak y Noruega. Con la selección gala, Ekitiké suma ocho partidos; el último fue el 29 de marzo, en la victoria contra Colombia (3-1), en el marco de la mini gira de los Bleus por Estados Unidos. Tres días antes, había marcado su segundo gol ante Brasil (victoria por 2-1).

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