Frente Amplio por la Paz será veedor de suspensión de bombardeos de FF.MM.

La congresista Ángela María Robledo, integrante del Frente Amplio por la Paz, aseguró que de ahora en adelante, el movimiento no sólo verificará el cese al fuego unilateral declarado por las Farc, sino también que se cumpla la orden del presidente Juan Manuel Santos de detener los bombardeos a los campamentos de la guerrilla.



“También vamos a empezar a hacer seguimiento a la decisión del presidente (Juan Manuel) Santos, no bombardeos, ¿es verdad o no que se suspendieron los bombardeos? ayer nos dijeron en Arauca que en algunas zonas pueden estarse produciendo bombardeos, eso hay que verificarlo”, comentó la representante a la Cámara.



Robledo aseguró que vigilarán de frente las regiones de Cauca, Huila y el sur de Bolívar.