Fue una falsa alarma: Fiscalía sobre robo al despacho de magistrada Rocío Araujo

El ente acusador le habría informado al alto tribunal que se trató de una falsa alarma sobre la perdida de información que reposa en ese expediente.



Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, señaló que no se le informó sobre alguna anomalía y que se realizan operaciones periódicas para evitar que sucedan este tipo de ataques tecnológicos en la entidad.



“El cuerpo técnico de policía de la Fiscalía que frente a una situación específica no se había presentado ninguna anomalía”, dijo Rojas.





Escuche en este audio más información sobre:



-Los miembros de los Partidos del Pacto Nacional por la Paz calificaron de incoherente que desde el Centro Democrático pidan paz sin impunidad, pero quieran impunidad para Santiago Uribe.



-La Corte Constitucional ordenó crear una comisión para responder las solicitudes de ciudadanos que aleguen objeción de conciencia para no prestar el servicio militar. Este recurso se puede usar por razones éticas, políticas o religiosas.



-El concejal Andrés Forero Molina pidió al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que en hora pico amplíe de 75 a 90 minutos la ventana de tiempo que contempla el Sistema Integrado de Transporte Público para que los usuarios hagan transbordos sin tener que pagar dos tarifas plenas por trayecto.



-El Tribunal Supremo de Brasil aceptó por unanimidad las denuncias contra el presidente de la Cámara de Diputados por su supuesta participación en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.